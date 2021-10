Roma Empoli, pericolo “giallo” | Tentazione Mou: mossa a sorpresa?

Roma Empoli, c’è un rebus che Mou potrebbe sciogliere solo a poche ore dal fischio d’inizio: ecco di cosa si tratta.

La Roma di Mourinho contro l‘Empoli andrà a caccia della quinta vittoria in campionato, per smaltire i postumi della sconfitta contro il derby, già smaltita in Conference League contro lo Zorya, gara nella quale il tecnico lusitano ha varato alcuni cambi di formazione, per far respirare alcuni dei giocatori più “spremuti” dopo quest’inizio di stagione a tambur battente. Dopo la gara contro i toscani, ci sarà la sosta delle Nazionali: al rientro, Pellegrini e compagni se la vedranno con la Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo un inizio in sordina, sembra aver riacquistato certezze piuttosto granitiche.

Roma Empoli, Cristante diffidato: panchina vista Juve?

Con il trascorrere delle giornate, ogni partita comincia ad avere un ruolo specifico sempre più rilevante, a maggior ragione se si tratta di un big match, dove i punti in palio, come si suol dire, sono molti di più. Ecco perché proprio la gara dello Stadium potrebbe orientare le decisioni di Mou in occasione del match contro l’Empoli, dove, ad esempio, Bryan Cristante, diffidato, potrebbe accomodarsi almeno dall’inizio in panchina, per ridare spazio a quel Darboe che contro lo Zorya ha ben figurato, destando sensazioni positive. L’ex Atalanta è sembrato un pò in ombra non solo contro la Lazio, ma anche nel secondo tempo contro l’Udinese, e non è escluso che Mou possa farlo rifiatare, per riaverlo al meglio dopo la sosta. E senza un cartellino giallo che vorrebbe dire esclusione forzata contro la Juve.