Verso Roma-Empoli, Olimpico in fermento | Decisione UFFICIALE del club

Il fischio d’inizio di Roma-Empoli è sempre più vicino: ecco la decisione presa dal club giallorosso in vista della gara dell’Olimpico.

Dopo la sconfitta patita nel derby, per la Roma di Mourinho era importante acciuffare i tre punti in casa dello Zorya, per ipotecare di fatto la qualificazione alle fasi finali, e mettere a tacere fastidiosi voci apparse piuttosto destabilizzanti per l’ambiente. Prima della sosta, però, Abraham e compagni saranno attesi dalla delicata sfida all’Olimpico contro l’Empoli di Andreazzoli, che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le big del nostro campionato (vedasi la sconfitta inferta alla Juve, e il successo sofferto che è riuscito a strappare la Lazio).

Leggi anche –> Calciomercato, non solo Roma | Piomba il Chelsea

Roma-Empoli, fattore Olimpico: la decisione del club

Lo Stadio Olimpico, dunque, ritornerà a giocare un ruolo da protagonista, configurandosi alla stregua di quel dodicesimo uomo in campo che in questo inizio di stagione ha affiancato la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. La vicinanza della torcida giallorossa è acclarata: la squadra ha carattere, voglia di fare, e tutto questo è percepito dai supporters, che ritorneranno a far sentire la loro voce contro Bajrami e compagni.

🚨 Visto che saremo ancora in tantissimi, per #RomaEmpoli ci allarghiamo anche al Settore Ospiti! 💛❤️ 🔥 DAJE ROMA! 🔥#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2021

Di entusiasmo dilagante, parlavamo. E non desta particolari sorprese l’apprendere che, alla luce del numero molto alto di tifosi, il club abbia deciso di varare un “allargamento” anche nel settore ospiti, in maniera tale da permettere a un maggior numero di tifosi giallorossi di prendere posto sugli spalti. La Roma è anche questo…