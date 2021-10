Roma, Mourinho sorride | Due recuperano per l’Empoli

I giallorossi sono attesi dal ritorno in campionato, prima della sosta per le Nazionali. Ecco le possibli scelte di Mourinho.

Sono passate poco più di dodici ore dal triplice fischio finale della trasferta ucraina, vittoriosa 3-0 per i giallorossi contro lo Zorya, al ritrovamento di questa mattina a Trigoria per l’allenamento sotto la direzione di José Mourinho. Il tecnico portoghese dovrà preparare in due giorni la sfida di domenica pomeriggio contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, in programma alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Ritornati nella notte nella capitale, alcuni hanno svolto una seduta di scarico, mentre per altri classico allenamento e divisione in gruppi.

Verso Roma-Empoli, due recuperi per Mourinho

Alcuni giocatori non hanno preso parte alla lunga e difficile trasferta ucraina, come ad esempio Jordan Veretout e Rick Karsdorp. Entrambi non erano al meglio e sono stati risparmiati per il match di UEFA Conference League, ma sia il francese che l’olandese hanno svolto il lavoro regolarmente in gruppo e saranno a disposizione dello Special One per la sfida contro i toscani di domenica.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, S. Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, F. Di Francesco. All.: Andreazzoli