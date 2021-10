Roma-Juventus, tutte le info per assistere al match

La Roma femminile si prepara a tornare in campo per la sfida di sabato contro la Juventus.

Sabato 2 ottobre la Roma femminile torna in campo per la quinta giornata del Campionato di Serie A. Le giallorosse sono a punteggio pieno dopo le tre vittorie raccolte nelle prime uscite stagionali e in attesa di recuperare la sfida contro l’Inter, rimandata per un focolaio nel gruppo nerazzurro. Non c’è tempo per rilassarsi però: sabato al Tre Fontane arriva la Juventus per una sfida di alta classifica. Il club ha fornito quindi le indicazioni per il pubblico in vista del match contro le bianconere.

Il fischio d’inizio è fissato alle 14:30 e gli accessi alla Tribuna A – che sarà aperta al 50% della capienza – verranno aperti alle 13:00. L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili. Necessari green pass e mascherina.