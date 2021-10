Roma-Milan, assenza UFFICIALE | Il comunicato del club

Roma, arriva il comunicato ufficiale. Non ci sarà per la sfida del prossimo 31 ottobre.

Dopo la gara con l’Empoli, diversi tesserati giallorossi partiranno per disputare gli impegni delle Nazionali che congeleranno il campionato fino al 15 ottobre. Dopo di che, i capitolini sono attesi da un’importantissima quanto delicata serie di sfide ravvicinate.

Si inizia il 17 ottobre in casa della Juventus, per proseguire con la trasferta europea con il Bodo Glimt che precederà di tre giorni il vecchio “Derby del Sole” contro il Napoli di Luciano Spalletti. Ancora, poi, in soli sette giorni Mourinho dovrà preparare anche i match contro Cagliari, in trasferta, e Milan, in casa.

Quello di ottobre si appresta, dunque, ad essere uno dei mesi più complicati in casa giallorossa.

Roma-Milan, comunicato UFFICIALE: “Florenzi out”

A circa un mese di distanza arrivano intanto le prime informazioni relative ad una delle gare più attese delle prossime settimane. Nella serata di Halloween, come detto, la Roma affronterà in casa il Milan di Pioli.

Quest’ultimo non potrà sicuramente contare sull’apporto dell’ex di turno, Alessandro Florenzi. L’ex numero 24 di Vitinia è stato infatti oggi sottoposto ad un intervento al ginocchio a cura del Professor Pier Paolo Mariani.

Questo, a tal proposito, il comunicato del club di Via Aldo Rossi.

“AC Milan comunica che il giocatore Alessandro Florenzi è stato operato oggi dal Professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio presso la clinica Villa Stuart di Roma. L’intervento, eseguito in artroscopia, per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimabili in trenta giorni”.