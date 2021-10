Roma, Zaniolo non convocato | I motivi dell’esclusione

Roma, arrivano importanti novità relative alla mancata convocazione di Nicolò Zaniolo da parte del CT Roberto Mancini.

Dopo aver vinto facilmente contro lo Zorya, i capitolini sono attesi domenica 3 ottobre dalla gara casalinga contro l’Empoli che chioserà il tour de force iniziato a settembre e che darà inizio alle due settimane di sosta per gli impegni della Nazionale.

Per quanto concerne gli Azzurri, questi parteciperanno alle qualificazioni per la Nations League insieme a Spagna, Francia e Belgio mentre le rimanenti Federazioni proseguiranno il proprio cammino per l’approdo ai Mondiali del prossimo anno in Qatar.

Roberto Mancini ha ieri diramato la lista dei convocati, nella quale figurano i due romanisti Cristante e Pellegrini. Ha invece sorpreso la non chiamata per Nicolò Zaniolo dopo l’ultima convocazione di fine agosto, dal romantico sapore di commiato al brutto periodo vissuto finora.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rilancio Milan | Arriva l’offerta

Roma, Mancini fa chiarezza sulla mancata convocazione di Nicolò Zaniolo

Protagonista di un’ottima prestazione nel derby della scorsa domenica, il numero 22 non viene però da un momento facile, a causa delle numerose polemiche legate al brutto gesto rivolto ad alcuni tifosi biancocelesti al termine della stracittadina.

Molti hanno preliminarmente pensato che la scelta del CT azzurro fosse legata ad una sua volontà punitiva per l’accaduto. In realtà Mancini ha da poco fatto chiarezza circa la sua posizione, commentandola così in occasione della conferenza stampa tenuta presso il Coni per il forum “Stili di vita scorretti: l’alleanza tra medicina e sport“.

“Zaniolo non ha pagato il gestaccio nel derby. Penso tuttavia che debba fare attenzione a certe cose. La scelta è stata solo tecnica, lui è giovane e sarà importante per la nostra nazionale”.