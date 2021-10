Roma, UFFICIALE: subito 25 milioni

Roma, ufficiale: i Friedkin mettono di nuovo mano al portafogli. Subito 25 milioni nelle casse della società. Nuova iniezione di liquidità

Nonostante negli ultimi mesi l’indebitamento netto della società giallorossa sia aumentato di 87,5 milioni di euro, i Friedkin non demordono, anzi, rilanciano. Sì, la proprietà americana ha deciso di mettere nuovamente mano al portafoglio per dare una iniezioni di liquidità alle casse giallorosse. Subito 25 milioni di euro, che probabilmente, nell’andazzo generale, serviranno poco per Tiago Pinto, che deve finanziarsi il mercato con le uscite. E quella di Nzonzi è una buona notizia. Ma quello che rimane, comunque, è la voglia dei Friedkin di non mollare per niente la presa. Anzi, tutt’altro. Dopo aver preso Mourinho e comunque aggiustato la squadra nel corso dell’estate appena andata in archivio, gli americano non vogliono fermarsi. Puntano a qualcosa di decisamente importante. E solamente con gli investimenti questo può succedere.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, assalto Milan | Maldini prova lo scippo

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, svendita Inter | Un tris per Pinto

Roma, ecco il dettaglio dell’indebitamento

La Roma, comunque, ha pubblicato il dettaglio dell’indebitamento. “L’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 agosto 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 399,2 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L’incremento rispetto al 30 giugno 2021, pari a 87,5 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci erogati nei mesi di luglio” si legge.

E, nella relazione, viene evidenziata la nuova iniezioni di liquidità realizzata dai Friedkin, che, come detto, hanno versato 25 milioni di euro nel mese di settembre. L’obiettivo, si legge, è quello di supportare le esigenze del working capital del gruppo. Il tutto è stato fatto tramite la società controllante RRI (Romulus and Remus Investments).