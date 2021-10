Calciomercato Roma, è in “trappola” | Futuro deciso con ribaltone

Calciomercato Roma, il suo futuro è ormai deciso: il ribaltone è ormai servito. Gli ultimi aggiornamenti in casa giallorossa.

Inizio di stagione pieno di difficoltà per Borja Mayoral, che tra campionato e Conference ha totalizzato soltanto 41 minuti di gioco, in quattro apparizioni, tutte da subentrato. Un trend drasticamente diverso da quello dello scorso anno, nel quale l’attaccante spagnolo era stato un punto di riferimento importantissimo nello scacchiere tattico di Paulo Fonseca, che ne aveva incensato le qualità. Ora, invece, complici gli arrivi nella Capitale di Shomurodov e di Abraham, gli spazi per il bomber che è di fatto ancora di proprietà del Real Madrid, e del quale la Roma ha deciso di rinnovare il prestito la scorsa stagione, sono sempre più ridotti.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il futuro di Mayoral è ormai segnato

Questo spiega il motivo per il quale, ad esempio, il quotidiano “AS“, riferendosi alla situazione Mayoral, parli di “trappola”: questo perché la scorsa estate Mourinho non ha dato il via libera alla sua cessione, dichiarando di aver bisogno di tre attaccanti di ruoli, visti gli impegni cui saranno sottoposti i giallorossi. C’era stato qualche abboccamento con alcuni club italiani, e si vociferava della possibilità di un suo ritorno al Real, per poi essere girato al Crystal Palace; alla fine non se n’è fatto nulla, ma secondo quanto trapela dalla Spagna, le chances che la Roma decida di esercitare il riscatto dell’attaccante, fissato a 20 milioni di euro, sono piuttosto scarse. Almeno fino a giugno, però, salvo clamorosi colpi di scena nel mercato invernale, dovrebbe comunque restare a Roma.