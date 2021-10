Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Incontro a tre

Calciomercato Roma, ecco cosa sta succedendo a Trigoria in questi minuti. In ballo c’è il rinnovo di Lorenzo Pellegrini.

Una delle questioni più discusse delle ultime settimane capitoline sembra ormai prossima all’archivio. Dopo i tanti rumors estivi legati ai movimenti in entrata e in uscita, la vicenda legata al rinnovo di Pellegrini ha rappresentato il maggior motivo di confronto all’ombra del Colosseo.

Il numero 7, nato a Cinecittà e cresciuto nelle giovanili giallorosse prima della maturazione a Sassuolo, ha manifestato una palese evoluzione nell’ultimo anno. Decisivo il cambio di ruolo e modulo durante la seconda gestione di Fonseca e, soprattutto, l’arrivo di mister Mourinho.

Lo Special One ha intenzione di costruire la squadra proprio intorno a “Pelle”, per il quale non ha mai perso occasione di spendere encomi e incoraggiamenti. “Vorrei avere 3 Pellegrini in campo” oppure “Deve rinnovare con i giallorossi quanto prima” le frasi più iconiche usate dal portoghese per la consacrazione, anche mediatica, del suo trequartista.

In pochi mesi Lorenzo è diventato l’uomo in più della squadra, palesando una maturazione anche a livello caratteriale che non è passata inosservata nemmeno a Francesco Totti, come raccontatovi qualche tempo fa.

Calciomercato Roma, ore decisive per il rinnovo di Pellegrini: le ultime da Trigoria

Da stamattina, a poco più di ventiquattro ore dalla sfida con l’Empoli, a Roma non si fa che parlare della questione legata al suo prolungamento contrattuale. Pellegrini è legato ai colori della sua città fino al prossimo anno ma la volontà di entrambe le parti di proseguire questo matrimonio non hanno mai destato grande preoccupazione.

Per la fumata bianca dovrebbe mancare davvero pochissimo, come confermato anche dalla notizia twittata da Marco Juric della redazione Gianlucadimarzio.com. Proprio in questi minuti, infatti, si sta tenendo a Trigoria l’incontro, forse, decisivo, prima dell’annuncio ufficiale.

All’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini stanno infatti dialogando il padre del giocatore, il suo agente Pocetta e l’avvocato Ferro.