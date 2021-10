Calciomercato Roma, incubo Monchi | Vuole il pupillo di Mou

Calciomercato Roma, dalla Spagna rimbalza l’inattesa notizia relativa all’interessamento per il giallorosso.

Come più volte sottolineato, il bel lavoro di Pinto della scorsa estate dovrà trovare seguito nell’operato post natalizio per la campagna acquisti invernale. Durante quest’ultima, il gm giallorosso cercherà con ogni probabilità di ovviare alle questioni rimaste irrisolte, lavorando su plurimi aspetti.

Con la sortita di Nzonzi all’Al-Rayyan, a Trigoria è stato quasi ultimato quel piano epurativo iniziato a giugno con gli allontanamenti dei giocatori a scadenza e felicemente proseguito con le sortite dei vari Pau Lopez, Under e Kluivert, giusto per citarne alcuni.

Dopo Natale si cercherà di trovare una soluzione anche per Fazio e Santon, rimasti nel corpus messo in disparte. Il tutto senza dimenticare di alcune questioni quali quelle legate ai numerosi elementi che fin qui sono stati schierati con pochissima regolarità da mister Mourinho.

Nei prossimi due mesi si cercherà di capire cosa fare con profili del calibro di Borja Mayoral, Villar o Diawara ma non sono comunque da escludersi eventuali trattative inaspettate.

Calciomercato Roma, il Siviglia ci prova per Shomurodov

In particolar modo, sta in queste ore circolando una notizia proveniente dalla Spagna. Stando a quanto riferito da Fichajes.net, il Siviglia avrebbe messo nel mirino un giocatore fortemente seguito e voluto dallo Special One quest’estate.

Ci riferiamo ad Eldor Shomurodov, arrivato dal Genoa dopo la bella stagione disputata in Liguria e conclusa con otto reti all’attivo.

Prelevato dalla società di Preziosi per 17 milioni di euro, l’uzbeko è stato richiesto da Mourinho per l’eclettismo e la capacità di poter giocare in qualsiasi delle quattro posizioni avanzate a disposizione. Il 14 ha mostrato una certa incisività soprattutto a partita in corso e ha fin qui collezionato già 10 presenze, seppur non sempre da titolare.

Al momento è fermo a 1 gol, arrivato all’esordio con il Trabzonspor, e a quattro assist. Numeri destinati a crescere e che, unitamente al suo recente arrivo, lasciano intendere come gli aneliti del non amatissimo Monchi siano destinati a rimanere irrealizzati.