Calciomercato Roma, assalto Arsenal | Venticinque milioni

Calciomercato Roma, spunta l’inserimento dell’Arsenal in una trattativa che avrebbe potuto sicuramente interessare i giallorossi.

Tiago Pinto ha valutato in modo positivo il proprio operato nei mesi estivi, dicendosi soddisfatto per quanto fatto e per la modalità con la quale ha saputo ovviare alle plurime problematiche incontrate dai giallorossi.

Fondamentale, preliminarmente, allontanare gli esuberi dello scacchiere per poi acuirne la competitività nei reparti parsi maggiormente in difficoltà in passato. Uno di questi è sicuramente quello del centrocampo, dove la Roma vanta solo due titolarissimi per le altrettante due caselle a disposizione davanti la difesa.

Probabile, dunque, che l‘attenzione dirigenziale dopo Natale sarà orientata proprio per migliorare questa regione. Mourinho ha già ampiamente fatto capire di non voler contare su Diawara e Villar mentre nelle prossime settimane si vedrà se Darboe riuscirà a scalare qualche gerarchia dopo la bella prestazione contro lo Zorya.

Per quanto concerne gli eventuali scenari di mercato, ci sarebbero delle interessanti novità relative ad una pista che avrebbe potuto interessare proprio la squadra capitolina, come raccontatovi nella giornata di ieri.

Calciomercato Roma, inserimento Arsenal per Van De Beek

Ci riferiamo a quella per Van De Beek del Manchester United. L’olandese non ha vissuto nel migliore dei modi il cambiamento di campionato e in Premier League non ha mai nemmeno rasentato gli altissimi livelli palesati in Eredivisie. Se a ciò si aggiunge il complicato rapporto con mister Solskjaer è facile intuire come ci siano tutti i presupposti per assistere ad una sua sortita nei prossimi mesi.

Accostato a numerosi club la scorsa estate, Roma inclusa, l’ex Ajax potrebbe lasciare i Red Devils già dopo Natale. Il tecnico norvegese ha diplomaticamente affermato di capire il brutto gesto rivolto nei suoi confronti lo scorso mercoledì in occasione della sfida con il Villareal. Ciononostante non si riducono i rumors relativi ad una sua imminente cessione.

Nelle ultime ore è giunta dalla Spagna una notizia che lenisce le speranze di chi, da qualche ora, credeva che il numero 34 potesse approdare all’ombra del Colosseo. Stando a quanto riferito da Todofichaes.com, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe l’Arsenal.

I Gunners sono visti come i candidati principali per l’ingaggio di Donny e si sarebbero detti disposti a sborsare una cifra di 25 milioni di euro per fargli cambiare maglia ma non campionato.

Il rischio che il club londinese causi la seconda beffa in così poco tempo alla dirigenza di Trigoria, per una questione legata sempre allo stesso reparto, sembra dunque essere aumentare sempre di più.

Seguiranno aggiornamenti.