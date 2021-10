Calciomercato Roma, sprint Milan | Scambio a gennaio

Calciomercato Roma, scatto deciso del Milan che è pronto ad imbastire lo scambio già a gennaio: le pedine sul “piatto”.

Nel tourbillon di centrocampisti accostati alla Roma, nelle ultime settimane è ritornata in auge anche la candidatura di Leandro Paredes, per quello che si configurerebbe alla stregua di un clamoroso quanto inaspettato ritorno dell’argentino classe ’94. Tuttavia, al momento Tiago Pinto non si è ancora mosso ufficialmente per la mezzala del Psg, preferendo vagliare piste alternative: per caratteristiche, quello dell’ex Empoli non è il primo nome sulla lista del gm giallorosso, sebbene sia un profilo che intrighi e non poco, a maggior ragione se il club transalpino dovesse entrare nell’ordine di idee di cederlo a cifre relativamente contenute.

Calciomercato Roma, affondo del Milan per Paredes: servito lo scambio!

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, è il Milan il club che ha maggiori chances di mettere su Paredes, dal momento che ai parigini interessa e non poco Kessié, ragion per cui a gennaio si potrebbero porre le condizioni per uno scambio. Maldini non ha nessuna intenzione di perdere a zero l’ivoriano, che sta prendendo tempo per quanto concerne la questione legata al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, ingolosito dalle ricche offerte ricevute dal Tottenham e soprattutto dal Psg. Un eventuale scambio per Paredes taglierebbe fuori anche l’Inter e la Juve, da sempre attive sul centrocampista.