Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, svolta Pellegrini: c’è l’annuncio ufficiale. Ecco la firma tanto attesa: i dettagli dell’affare.

Mancava soltanto l’ufficialità, a suggellare un’intesa sulla quale ormai non si nutriva più alcun tipo di dubbio: Pellegrini e la Roma, Roma e Pellegrini, il matrimonio si doveva fare, e si è alla fine consumato. Già, perché è arrivato da pochi istanti l’annuncio ufficiale del club capitolino, con il quale si rende noto il fatto che il Capitano abbia apposto la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2026. Prolungamento, dunque, con relativo adeguamento, come voleva Mourinho, che in più di una circostanza ha fatto intendere come il rinnovo di “Pelle” fosse un passaggio obbligato per la costruzione della sua nuova creatura.

Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini: ecco l’ufficialità

Una trattativa lunga, ma per la quale non sembravano esserci particolari dubbi sin dai primi incontri tra l’agente del calciatore, Pocetta, e il gm giallorosso Tiago Pinto. Era solo questione di tempo: e a mercato concluso, i capitolini hanno spinto sull’acceleratore, per ratificare l’accordo, anche perché il contratto di Pellegrini sarebbe scaduto nel 2022, quindi tra poco meno di un anno. Situazione che non ha turbato per niente il calciatore, cui Mourinho ha affidato le chiavi del suo centrocampo, venendo ripagato con prestazioni da urlo: assistman, goleador, autentico trascinatore in questo primo scorcio di stagione. Finalmente il Pellegrini-Day: ora è tutto vero, con l’accordo che sarebbe stato trovato sulla base di un contratto fino al 2026 a circa 4 milioni di euro più bonus, con annessa eliminazione della clausola.