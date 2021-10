Calciomercato Roma, sorpasso in Premier | Fatta per l’esterno

La Roma vede allontanarsi definitivamente un calciatore a lungo accostato alle trattative di mercato. Il sorpasso in Premier sembra compiuto, ecco dove andrà.

E’ un calciomercato che non si ferma mai quello in casa Roma, non solo un modo di dire per Tiago Pinto. Pochi giorni fa l’ultima operazione ufficiale, l’addio di Steven Nzonzi ha permesso alle casse giallorosse di alleggerirsi non poco. Non mancano prove anche su future cessioni, Mourinho sta disseminando indizi con le sue scelte di formazione. Inevitabilmente si guarda anche al fronte entrate in vista della finestra di mercato di riparazione.

Proprio dal fronte entrate però non arrivano buone notizie, il sorpasso in Premier League sembra completato. Recenti dichiarazioni, rilasciate dal procuratore del calciatore, lasciano presagire che il futuro dell’esterno offensivo non sarà in Serie A. Perchè sulle tracce del calciatore era segnalata sia la Roma che l’Atalanta. Trattativa in salita per orobici e giallorossi, dopo questa presa di posizione da parte dell’agente.

In Premier League sicuri per gennaio, niente Serie A

Stiamo parlando di Manor Salomon, attaccante esterno israeliano, in forza allo Shaktar Donetsk. In Inghilterra sono sicuri che a gennaio l’attaccante si trasferirà in Premier League, all’Aton Villa. La notizia è stata rilanciata dal Birmingham mail, che ha ripreso le parole dell’agente del calciatore. Così ha parlato il procuratore ai media israeliani: “Lo Shakhtar ha rifiutato offerte da chiunque si fosse avvicinato a lui durante l’estate.” Accendendo nuove speranze in ottica calciomercato di riparazione: “Gennaio è un altro punto di partenza perché c’è un’altra finestra di mercato ma dipende dai risultati della squadra in Champions League. Alla fine, il trasferimento accadrà.” Esterno offensivo classe ’99, per lui 102 presenze ed 11 reti in Ucraina finora. Tante volte accostato alla Roma, anche all’Atalanta in Serie A. Alla fine potrebbe spuntarla l’Aston Villa, che avrebbe battuto anche la concorrenza dell’Arsenal, sarà sicuramente un nome caldissimo in vista della prossima finestra di calciomercato.