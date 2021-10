Calciomercato Roma, addio a gennaio | La spunta Mourinho

Sembra ormai scontato l’addio a gennaio in casa Roma al giovane centrocampista che lo scorso anno fece tanto bene con Fonseca. Con Mourinho è cambiato tutto.

Non si contano più gli indizi di mercato in casa Roma sul fronte cessioni. Nell’ultima gara di Conference League il tecnico portoghese ha fatto capire chiaramente, semmai ce ne fosse stato ulteriore bisogno, quali sono le gerarchie nella rosa giallorossa al momento. Non sono mancate le sorprese, tanti giocatori che furono titolari lo scorso anno ora vedono il campo col contagocce.

Se Mou condivideva la nazionalità col predecessore Fonseca lo stesso non si può dire del giudizio sui calciatori. A prescindere dal calciomercato estivo, che ha regalato tante sorprese e veri e propri ribaltoni, sembra non esserci più spazio nella Roma per tante riserve ormai considerate ai margini del progetto. Dalla Spagna rilanciano con forza la voce secondo cui a gennaio è tutto pronto per il ritorno in Spagna di Gonzalo Villar.

Calciomercato Roma, bocciato da Mou | Addio a gennaio

A rilanciare la pista spagnola ci ha pensato il sito iberico Elgoldigital.com,secondo cui il mediano avrebbe preso una decisione definitiva, a gennaio sarà addio alla Roma. Troppo basso il minutaggio in maglia giallorossa fin qui, Gonzalo Villar è stato addirittura spedito in tribuna nel derby contro la Lazio. Tribuna amara, considerato che tra i giallorossi mancava anche il capitano Pellegrini per squalifica. Niente spazio neanche in Conference League per lui, il tecnico portoghese ha scelto Darboe per affiancare Cristante, lo stesso Darboe è stato tra i migliori in campo nella trasferta europea. Ecco perchè la volontà del calciatore sarebbe quella di cambiare aria, lo scorso anno per lui ben 33 presenze in campionato. La pista più calda porterebbe all’Atletico Madrid di Simeone, una vetrina prestigiosa per il mediano. Ma non mancano estimatori del calciatore in giro per l’Europa, vedremo cosa riserverà il futuro al giovane centrocampista spagnolo.