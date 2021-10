Calciomercato Roma, effetto domino | Cavani sblocca la situazione

Calciomercato Roma, effetto domino: Cavani potrebbe sbloccare la situazione a gennaio. Ecco quello che potrebbe succedere

A gennaio potrebbe scattare l’effetto domino. Con Cavani, ormai chiuso al Manchester United, che potrebbe sbloccare la situazione anche in casa Roma. Ma andiamo con ordine: secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano portoghese A Bola, El Matador, potrebbe andare al Real Madrid nella prossima finestra di mercato. Cristiano Ronaldo ha praticamente chiuso ogni spazio all’uruguaiano, che avrebbe deciso di andare in Spagna.

Ancelotti, nella sua rosa, al momento, ha un attaccante che dopo l’addio di Dzeko era stato offerto ai giallorossi. Poi Tiago Pinto ha deciso, e gli va dato merito, di puntare su Abraham, ma la pista Jovic potrebbe tornare in auge già nei prossimi mesi. Anche perché Mourinho avrà bisogno di un attaccante per rinforzare il reparto. Soprattutto perché, dentro i giallorossi, c’è un esubero.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Pellegrini | Arriva la benedizione di Francesco Totti

LEGGI ANCHE: Roma, gerarchie sovvertite | Mou lo promuove

Calciomercato Roma, a gennaio effetto domino

Mayoral infatti non gioca praticamente mai. Nonostante nella passata stagione, con Fonseca, non ha fatto male. Su di lui, nei giorni scorsi, sono venute fuori delle voci di un possibile interessamento della Juventus, alla ricerca di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. E allora ecco che c’è l’effetto domino che tocca da vicino anche i giallorossi, che potrebbero decidere di puntare sul serbo ormai fuori dai giochi madrileni.

La cosa certa è che a gennaio, nella Capitale, ci saranno diversi movimenti. Anche a centrocampo Tiago Pinto, dopo aver piazzato Nzonzi, è chiamato a intervenire. Solamente in difesa, in questo momento, la Roma sembra essere tranquilla, anche se c’è da risolvere, comunque, la questione relativa a Reynold. L’americano potrebbe lasciare per andare a giocare. Al momento, in giallorosso, il campo lo ha visto veramente poco.