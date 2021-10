Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Oggi l’annuncio

Ultim’ora importantissima in casa Roma, è tutto pronto per la firma ufficiale. L’accordo con Lorenzo Pellegrini è stato trovato, è la giornata dell’annuncio.

Ormai era nell’aria da diverso tempo, oggi è la giornata decisiva. Sono ore caldissime in casa Roma, alla vigilia del prossimo impegno di campionato. Domani pomeriggio i giallorossi affronteranno l’Empoli, prima della sosta nazionali. Ma nella giornata di oggi è previsto un annuncio molto importante in casa Roma, più volte auspicato dallo stesso Mourinho.

Nella gara di domani ci potrebbe essere una novità clamorosa in casa Roma, l’annuncio ufficiale si attende in queste ore. Tutte le parti hanno deciso di remare nella stessa direzione, fondamentale la mediazione del GM Tiago Pinto anche in questa trattativa per nulla scontata. Tante le sirene di mercato sul calciatore, sempre respinte al mittente con fermezza le avances dei club di mezza Europa. Fino al giorno della firma ufficiale, che potrebbe arrivare proprio in queste ore.

Gioia Mourinho, la firma arriva oggi

Ci siamo, è la giornata del nuovo contratto di #Pellegrini che attendeva solo l'ultimo ok dei #Friedkin. L'accordo è ormai redatto in ogni sua parte https://t.co/hmf79B4ROG — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) October 2, 2021

Tutto fatto per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, il capitano giallorosso è pronto per apporre la firma in queste ore. Come riportato da Eleonora Trotta, dalla redazione di Calciomercato.it. Entusiasta Mourinho, più volte si è espresso pubblicamente con forza per la firma. Limati tutti i dettagli, sia con l’entourage del numero 7, sia con i Friedkin. Il matrimonio tra Pellegrini e la Roma andrà avanti. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, il capitano resta saldamente alla Roma. E con la firma imminente va avanti la tradizione della fascia di capitano sul braccio di un figlio di Roma, romano e romanista. Un ottimo modo per coronare un inizio di stagione fantastico per Pellegrini, finora 6 reti in 8 presenze per lui.