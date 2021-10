Rinnovo Pellegrini | Arriva la benedizione di Francesco Totti

Rinnovo Pellegrini, arriva anche la benedizione di Totti: l’ex capitano mette la corona al nuovo. La giornata è storica per i colori giallorossi

Una giornata importante, decisamente importante. Il rinnovo fino al 2026 di Lorenzo Pellegrini è sicuramente una svolta. Lo voleva Mourinho, lo voleva il calciatore, e alla fine lo hanno voluto anche i Friedkin, che hanno dato l’ok per concludere l’operazione. Il capitano si è praticamente legato a vita ai colori giallorossi. Una scelta di cuore.

E nello spazio di poco tempo è arrivata la benedizione dell’ex numero 10 giallorosso. Sì, Francesco Totti è intervenuto sulla questione di Lollo, facendogli i complimenti su Instagram, dopo l’attuale capitano, è quello del futuro, ha dato a modo suo la notizia dell’accordo trovato e firmato. Un sabato quindi decisamente importante. In attesa della gara di domani contro l’Empoli: da vincere.

Rinnovo Pellegrini, la benedizione di Totti

“Bravo Lollo”. Un commento, due parole. Che hanno scatenato i tifosi giallorossi. In un ipotetico passaggio di consegne dopo diversi anni dall’addio di Totti al calcio giocato. La Roma ai romani, la Roma ai romanisti. E’ questo il senso del commento di Francesco, che si è complimentato con Pellegrini davanti a tutti.

Adesso, risolte le beghe contrattuali, è tempo di pensare al campo. Lo sa Pellegrini, che già nelle parole dopo la firma e raccolta da RomaTv, ha spiegato che quella di domani è una partita assolutamente da vincere. Contro l’ex Andreazzoli la Roma non può sbagliare. Deve rifarsi da un derby perso non per demeriti della squadra, per rimanere nelle zone della classifica che contano. Con un capitano certo anche per i prossimi anni.