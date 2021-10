Roma, pronto il rilancio | Vuole convincere Mourinho

Domani pomeriggio la Roma ritroverà l’abbraccio dello stadio Olimpico, contro l’Empoli. In difesa c’è una forte candidatura per una maglia da titolare.

La Roma è pronta per rituffarsi in campionato, dopo aver ritrovato la vittoria in Conference League. I giallorossi sono reduci dallo 0-3 conquistato sul campo dello Zorya, domani ad attendere i giallorossi ci sarà l’Empoli. Mourinho ritrova lo stadio Olimpico dopo l’amaro derby perso per 3-2, fondamentale sarà ritrovare la vittoria per risollevare il morale in ottica campionato.

Sarà la settima partita in meno di un mese, un vero tour de force per i giallorossi, che vogliono chiudere in bellezza prima della sosta nazionali. Da cancellare la sconfitta nel derby, terminato 3-2 in favore della Lazio non senza polemiche. Ritrovare i 3 punti ed il sorriso è la missione di Mourinho. Anche un difensore ha una missione ben precisa, ritrovare il posto da titolare.

Smalling vuole il rilancio, il piano per convincere Mou

Chris Smalling sta provando a scalare le gerarchie in difesa in casa Roma. Finora i titolari inamovibili sono stati Mancini ed Ibanez, proprio il brasiliano è il candidato a contendersi una maglia col centrale difensivo inglese. Dopo aver ritrovato il gol in Conference League per Smalling potrebbe aprirsi uno spiraglio per una stagione da protagonista, a partire da domani pomeriggio. Contro l’Empoli l’inglese potrebbe ritrovare la maglia dal primo minuto, considerando anche l’ipotesi Ibanez terzino. Mou ha fatto capire che a destra non è convinto da Reynolds, dirottando spesso sulla fascia difensiva proprio il centrale brasiliano. Occasione importante quella di domani dunque, ma molto dipenderà dalle scelte dello Special One, il difensore è apparso in una buona condizione fisica ed è pronto al rilancio. Smalling sogna di tornare titolare, questa è la sua missione a partire da domani allo stadio Olimpico.