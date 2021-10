Roma-Empoli, tutti all’Olimpico | I tifosi spingono Mourinho

Roma-Empoli, all’Olimpico anche domani sera sarà tutto esaurito. I tifosi giallorossi spingono Mourinho che deve tornare alla vittoria

Tutti all’Olimpico. Tutti a spingere la Roma. Tutti a supportare Mourinho e i suoi ragazzi prima della sosta. Il derby non ha lasciato scorie, né nei giocatori, né nell’ambiente. La Roma è sempre la Roma. Senza dubbio. E i tifosi giallorossi hanno deciso di spingere questa squadra. E lo faranno anche domani, visto che allo stadio ci sarà il tutto esaurito. Quei duemila biglietti in più che il club ha messo a disposizione, spostando i toscani in Monte Mario, sono stati quasi polverizzati. Al momento ne rimangono meno di mille. E c’è ancora domani per prenderli. Sì, la Roma ha una marcia in più.

Roma-Empoli, l’Olimpico spinge Mourinho

In questa prima parte di stagione il supporto non è mai mancato. Mai. I tifosi giallorossi si sono stretti attorno a una squadra costruita in maniera importante e guidata da un allenatore vincente. E stanno vedendo che quei ragazzi che scendono in campo con una maglia storica, ci stanno mettendo l’anima. I risultati, comunque, fino al momento non sono mancati: otto vittorie su dieci partite. Mica male. Ma c’è da fare di più. E quella di domani può davvero essere una partita decisiva.

Contro Andreazzoli, l’ex di turno, Mourinho è chiamato al riscatto. Sì, in mezzo c’è stata la Conference League, ma in Ucraina si è andati praticamente in gita. C’è un avversario sicuramente più difficile da affrontare. I toscani sono un osso duro. E serve l’aiuto di tutti per superarli. Quello della Sud non mancherà di certo. Quello della Sud ci sarà. Anche domani. Forza Roma!