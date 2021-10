Roma, Friedkin no limits | Le due sorprese per far sognare i tifosi

Roma, i Friedkin sono senza limiti: le prossime due mosse per provare ad alzare ancora di più l’asticella. Svelati i piani.

Tra la voglia di ritornare grandi, e la consapevolezza di dover intraprendere un percorso “sostenibile”, a piccoli passi, di continua ed inesorabile crescita. E così, la Roma targata Friedkin si ritrova da un lato a poter sognare, e la decisione di affidarsi ad una guida tecnica come José Mourinho si situa proprio in questa direzione, ma dall’altra a dover fare i conti con una realtà economica che impone scelte ponderate e ben calibrate. Ma il desiderio della nuova proprietà di far crescere il brand c’è, e i Friedkin starebbero ragionando sugli obiettivi da raggiungere, passo dopo passo.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, è “in trappola” | Futuro deciso con ribaltone

Roma, le mosse dei Friedkin: c’è un piano

Come riportato da “Il Romanista“, per quanto concerne l’aumento dei ricavi, il fatto che i tifosi abbiano la possibilità di ritornare allo stadio, genererà cospicue entrate, e non a caso anche contro l’Empoli l’entusiasmo del popolo giallorosso è tale da dover rendere necessario l’accesso anche al settore ospiti. Ma non è finita qui. Si sta provando a trovare anche due nuovi sponsor: uno per la manica, l’altro per il centro sportivo di Trigoria; come non citare poi l’affascinante progetto stadio, la realizzazione del quale prevede un percorso accidentato, pieno zeppo di difficoltà, che però la nuova gestione desidera intraprendere.