Il match di giovedì in Conference League ha messo in evidenza la grande crescita di un giocatore a disposizione di Mourinho. Che dimostra di credere molto in lui.

Il match di giovedì in Conference League ha fornito ancora una volta indicazioni di mercato per il futuro della Roma. Le scelte di José Mourinho, d’altra parte, sono state molto chiare sin dall’inizio della stagione. Il tecnico portoghese ha puntato fin dalle primissime uscite su un gruppo di titolari e in più di un’occasione ha sottolineato la necessità di aumentare le alternative a sua disposizione.

Secondo lo Special One proprio nella qualità della panchina sta una delle più nette differenze tra la Roma e le squadre di vertice del nostro Campionato. Un punto di vista confermato dalle scelte di questi primi due mesi: le bocciature nei confronti di alcuni calciatori – come Reynolds, Diawara e Villar – sembrano senza appello. Al contrario, un giocatore sembra aver scalato le gerarchie nel giro di poche settimane.

Roma, Darboe in rampa di lancio | Mou ci crede

Per questo la scelta dell’allenatore, giovedì sera, di schierare dal primo minuto Darboe al fianco di Cristante – e non uno dei due mediani di riserva – ha sorpreso fino a un certo punto. Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto la cessione dei due giocatori per far spazio a un nuovo centrocampista di spessore. A fianco al nuovo arrivo, per il quale il General Manager lavora sondando il mercato, l’allenatore portoghese vede bene il giovane ragazzo gambiano. La sua prestazione in Conference League è stata positiva e anche oggi, in conferenza stampa, il tecnico lo ha elogiato. “L’anno scorso ha giocato in circostanze in cui la pressione era a zero“, ha detto Mourinho. “Giovedì è stato diverso. Le alternative c’erano ma io ho scelto lui e la sua risposta è stata buona“. Il tecnico ha poi sottolineato come sin dal suo arrivo a Trigoria stia lavorando sul ragazzo per fargli fare quel salto di qualità necessario per chi passa dal settore giovanile alla prima squadra.

Parole che dimostrano la fiducia che il tecnico ripone nel giocatore, che ora potrebbe giocarsi le sue chance da titolare già nella sfida di domani contro l’Empoli. La posizione di Cristante, diffidato, potrebbe non essere così intoccabile. Il prossimo turno vedrà la Roma affrontare la Juve e Mou potrebbe decidere di non rischiare lanciando ancora una volta dal primo minuto Darboe.