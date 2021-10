Roma, Mourinho in conferenza: “Arriveremo dove vogliamo arrivare”

José Mourinho presenta la partita di domani contro l’Empoli in conferenza stampa.

Alla vigilia della sfida contro l’Empoli l’allenatore della Roma José Mourinho incontra i giornalisti in conferenza stampa. Diversi gli argomenti toccati dal tecnico portoghese. Vediamo insieme i passaggi salienti della conferenza dell’allenatore portoghese.

“Sappiamo bene che tipo di squadra è l’Empoli. E’ una squadra organizzata con caratteristiche ben precise e per le quali ci siamo preparati. Per noi l’organizzazione difensiva è fondamentale”.

Sulla questione delle convocazioni in Nazionale l’allenatore del Napoli Spalletti è stato piuttosto duro. “Non voglio commentare le parole del mio amico Spalletti. Noi siamo qua, e per noi l’interesse del club è il più importante. Dall’altra parte c’è chi ritiene che l’interesse delle Nazionali sia il più importanti. Ci sono cose da migliorare. Ma pensare un calcio senza Nazionali e senza qulla passione non è possibile. Certo, non capisco come si possa giocare in sud america il giovedì sera, che per noi è venerdì mattina. Credevo che questo fosse superato. Che non si giocasse oltre il mercoledì sera ma non è così. Un’altra cosa che si doveva cambiare è che le Nazionali ora non fanno le selezioni da 23, 24 giocatori ma da 35. E tra questi magari 15 non giocano e non si allenano con intensità. Sarebbe preferibile che rimanessero con i club. Questi sono dettagli che si possono migliorare. Però il discorso generale, modificare l’assetto generale delle Nazionali, non è per me. Certo, poi in vista della partita della Juventus è chiaro che avremo difficoltà.

Né Roma né Empoli hanno mai pareggiato. “Penso che sia una casualità, una questione di dettagli. Un conto è se si entra in campo per pareggiare. Un’altra è se alla fine di una partita aperta il risultato è di parità. Non mi sembra che noi né l’Empoli giochiamo per pareggiare. Se penso alla nostra partita con il Sassuolo, la differenza tra vittoria e pareggio è un gol al novantesimo. Non è questione di filosofia di gioco”.

“Durante il corso di una partita può succedere che una squadra decida di cambiare la propria filosofia in base al risultato. E’ importante per noi sapere che in certi momenti è necessario cambiare atteggiamento, magari rischiare qualcosa in più. Ma per ottenere un risultato positivo a volte è necessario. E a volte può succedere che siamo costretti a giocare in modo diverso da come vorremmo per merito dell’avversario. Questa è la dialettica del gioco ed è la sua bellezza”.

Sull’apporto dei tifosi giallorossi: “Posso solo ringraziarli, per l’affetto che dimostrano dal primo giorno che sono qui. Questa è una dimostrazione di romanismo. E’ facile tifare una squadra che vince sempre. Meno facile è sostenere una squadra che arriva magari da qualche sconfitta. E’ una dimostrazione di romanismo ma anche di fiducia nell’atteggiamento della squadra. Nelle due partite che abbiamo perso abbiamo dimostrato mentalità e voglia. Queste cose un tifoso le sente e le apprezza. Io credo che questa empatia derivi anche dall’approccio che la squadra dimostra e ha dimostrato anche nelle partite perse. In entrambe le partite in cui abbiamo perso abbiamo chiuso con otto attaccanti e cercando in tutti i modi il pareggio. Poi è importante per i romanisti capire che c’è un processo in corso. E bisogna sapersi isolare da critiche e momenti difficili. Vivere un momento di maturità nel club e nell’essere romanisti. La direzione è giusta. Ma il tempo è importante perché nelle ultime stagioni c’è stata una differenza di punti rispetto alla vetta della classifica. E serve tempo per colmarla.

Sul rinnovo di Pellegrini: “Dal momento in cui ho sentito che la proprietà dei Friedkin non volevano perdere un simbolo come Lorenzo, con tutto quello che significa la sua figura, e dal momento in cui Lorenzo mi ha detto che sarebbe sicuramente rimasto, io non ho avuto alcun dubbio. Era tutto nelle mani di Tiago Pinto e dei procuratori, ma era un processo che prima o dopo sapevamo che si sarebbe concluso con il suo rinnovo. Decisione giusta per la società e anche per Lorenzo. Io sono qui per tre anni. Lui è qui per rimanere nel nucleo italiano della squadra: lui, Mancini, Cristante. E’ la costruzione di un nucleo anche dal punto di vista emozionale. Siamo insieme, lavoriamo insieme e arriveremo dove vogliamo arrivare”.