Calciomercato Roma, c’è già l’accordo | Lascerà la capitale

Il futuro del giocatore giallorosso sembra essere ormai tracciato. A gennaio andrà via, c’è già l’accordo tra i club.

La società giallorossa sta programmando le prossime mosse di mercato, mentre il negativo in bilancio continua a farsi sentire. I Friedkin, infatti, oltre a cercare nuovi introiti dai possibili sponsor, continuano a mettere mano al portafoglio senza sosta. L’ultima inizezione di liquidità, infatti, è di qualche giorno fa. Questo non influirà comunque sul calciomercato, dove sia Tiago Pinto che José Mourinho conoscono pienamente la possibilità delle casse giallorosse, in attesa che nella prossima sessione estiva di calciomercato ci siano ulteriore budget da reinvestire derivante dalle cessioni in prestito dell’estate scorsa. Tra nuove entrate e uscite già pianificate, però, mancano all’appello alcune operazioni che potrebbero essere fatte nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, non solo Pellegrini | Ecco altri tre rinnovi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, effetto domino | Cavani sblocca la situazione

Calciomercato Roma, Borja Mayoral ai saluti

Chi non sta vivendo sicuramente un momento positivo sono Borja Mayoral, Gonzalo Villar e Bryan Reynolds. I tre giocatori sono stati impiegati molto poco, quasi nulla praticamente. Tra i tre chi è davvero molto vicino all’addio è l’attaccante spagnolo, il quale sembrerebbe aver trovato già una nuova squadra. Come riportato già nelle scorse ore uno dei maggiori club interessati all’attaccante spagnolo è il Crystal Palace. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, però non si tratterebbe di un semplice sondaggio, anzi, il club inglese avrebbe trovato già l’accordo col Real Madrid. I blancos interromperebbero il prestito con la Roma per girare subito l’attaccante al club di Premier League, rimasto senza punta nell’ultimo calciomercato. Per Mayoral l’occasione sarebbe ghiotta, visto che giocherebbe comunque molto di più rispetto ai minuti offerti fin qui da Mourinho. La formula sarà prestito di sei mesi con la possibilità di prolungarlo ulteriormente per un altro anno, per aver poi il diritto di riscatto nell’estate 2023.