Calciomercato Roma, Monchi ci riprova | Spesa folle per brindare

Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero fare cassa grazie ad un’operazione che coinvolge anche l’ex ds capitolino Monchi.

In Italia, così come all’estero, sono numerosi i club che già pensano ai prossimi colpi di mercato per poter migliorare le proprie rose. Lo testimonia l’assiduo lavoro di Pinto di cui vi stiamo raccontando in questi giorni e volto a garantire nuovi approdi al mister connazionale dopo Natale per livellare quelle regioni di campo in cui la Roma abbia palesato più difficoltà.

Il tutto, ovviamente, senza sdegnare le operazioni in uscita, linfa fondamentale, come accaduto anche in estate, per poter sostenere e finanziare eventuali operazioni in entrata. Un aiuto economico, stando all’indiscrezione di queste ore, potrebbe però arrivare dalla Spagna e sarebbe slegato dalla vendita di qualche attuale tesserato capitolino.

LEGGI ANCHE: Rinnovo Pellegrini | Arriva la benedizione di Francesco Totti

Calciomercato Roma, i giallorossi pronti a incassare dalla vendita di Patrik Schick

Come detto in apertura, l’attuale ds del Siviglia, l’ex giallorosso Monchi, avrebbe messo nel mirino un giocatore il cui eventuale approdo in Spagna permetterebbe anche alla Roma di incassare qualcosa.

Ci riferiamo a Patrik Schick, acquistato proprio da Monchi durante la sua infelice parentesi all’ombra del Colosseo, quando cercò di ovviare alla sortita di Salah con l’acquisto dell’ex attaccante della Sampdoria.

Quest’ultimo non si è mai ambientato nella Capitale e alla fine, per il bene e la gioia di tutte le parti, è stato ceduto ufficialmente al Bayer Leverkusen lo scorso anno. Dopo le grandi prestazioni in Bundes e l’ottimo Europeo disputato con la casacca della Repubblica Ceca, Schick avrebbe catalizzato l’attenzione di numerosi club.

Tra questi, secondo Elgoldigital.com, ci sarebbe proprio quello andaluso, intenzionato ad acuire la pericolosità del reparto avanzato di Lopetegui, già ben attrezzato. I tedeschi chiedono una cifra rasentante i 30 milioni di euro, parte della quale sarebbe destinata alle casse capitoline.

Questo perché l’accordo tra la Roma e il Bayer Leverkusen per l’ingaggio del classe ’96, come da annuncio ufficiale, prevede “Un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al corrispettivo fisso pagato per l’acquisto in caso di futuro trasferimento”.