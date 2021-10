Calciomercato, i 45 milioni che spianano la strada alla Roma

Calciomercato Roma, dalla Spagna rimbalza una notizia che potrebbe far sorridere la piazza giallorossa.

Abbiamo spesso evidenziato come il lavoro di Tiago Pinto non si sia mai interrotto in queste settimane. Il dg è costantemente al lavoro per apportare modifiche alla rosa durante la campagna acquisti invernale, migliorandola laddove maggiormente necessario.

Con ogni probabilità si penserà anche agli interventi da fare nel futuro meno vicino, ragionando in un’ottica a medio-lungo termine così da garantire al club una crescita costante, sostenibile e diacronica entro questi tre anni che legano Mourinho alla Roma.

Restando sul calciomercato, ci sarebbero delle interessanti notizie relative alle corsie difensive. I capitolini vantano due giocatori importanti sulla sinistra, Vina e Calafiori, in attesa dell’anelato recupero di Leonardo Spinazzola. Più problematica, invece, la situazione a destra dove, per non schierare sempre Karsdorp, lo Special One è stato costretto a ricorrere ad adattamenti tecnico-tattici.

Calciomercato Roma, l’offerta dello United per Trippier avvicina Dalot?

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato dell’interesse capitolino per Diogo Dalot, laterale difensivo del Manchester United reduce dal campionato discreto disputato col Milan un anno fa. Il portoghese non rientra nei piani dei Red Devils che, non a caso, si starebbero muovendo su vari profili che possano garantire maggiore qualità in questo reparto.

Come già emerso qualche tempo fa, in pole position ci sarebbe Kieran Trippier dell’Atletico Madrid il cui approdo al Manchester potrebbe concretizzarsi per la prossima stagione. L’inglese gradirebbe un rientro in Premier League, soprattutto dopo la non felicissima esperienza alla corte di Simeone.

Stando a quanto riferito da Todofichajes.com, gli inglesi sarebbero disposti ad offrire 45 milioni di euro per lui e ciò giustificherebbe l’attenzione con la quale l’Atletico si sarebbe messo già alla ricerca di un suo sostituto.

L’approdo di Trippier relegherebbe Van-Bissaka in panchina e chiuderebbe ancora di più gli spazi al portoghese ex rossonero, il cui allontanamento dalla rosa di Solksjaer sembra sempre più probabile.

Può essere questo un ulteriore indizio circa l’effettiva possibilità che arrivi nella Capitale? Ai posteri ma soprattutto al lavoro di Tiago e adepti l’ardua sentenza.