Calciomercato Roma, non solo Pellegrini | Ecco altri tre rinnovi

Il dirigente portoghese studia le prossime mosse del calciomercato, ma anche i prossimi contratti da rinnovare.

Dopo ormai settimane che si parlava del rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini con la Roma, è arrivata la firma ufficiale del capitano giallorosso. Il numero 7 del club capitolino ha rinnovato il contratto in scadena al prossimo 30 giugno fino al 2026, un atto e gesto d’amore che i tifosi sicuramente accolgono a braccia aperte. La giornata di quest’oggi, prima della sosta per le Nazionali (l’Italia di Roberto Mancini se la vedrà mercoledì sera con la Spagna di Luis Enrique nella semifinale di Nationas League, ndr), prevede la sfida dello Stadio Olimpico, alle ore 18, tra la compagine di José Mourinho e l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, che la Roma la conosce molto bene.

Calciomercato Roma, si lavora per altri rinnovi

Il general manager giallorosso Tiago Pinto non si fermerà però al rinnovo del capitano. Infatti, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’ in programma nelle prossime settimane ci saranno i vari colloqui con altri agenti, quelli di Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo. Lo Special One vorrà ripartire da una base solida, con un leader in ogni reparto. Al momento il difensore percepisce un ingaggio da 1 milione e 600 mila euro netto a stagione, leggermente superiore quello del centrocampista, mentre per il giocatore offensivo l’ingaggio è da 2,5 milioni di euro l’anno.