Calciomercato Roma, bocciatura totale | Addio a gennaio

Ennesimo indizio di mercato in casa Roma, a pochi minuti dal match contro l’Empoli. Il calciatore non sarà in panchina, ennesima tribuna per lui.

La Roma è pronta per tornare in campo allo stadio Olimpico, tra pochi minuti la sfida all’Empoli, toscani guidati dall’ex giallorosso Andreazzoli. L’obiettivo di Mourinho è quello di ritrovare la vittoria in campionato, dopo esser tornati con 3 punti dal campo dello Zorya, in Conference League. Settima partita in poco più di venti giorni, non mancano le novità tra gli undici titolari giallorossi.

Leggi anche: Calciomercato, esonero ufficiale | L’ex Roma torna in Premier League

Parecchie rotazioni per Mourinho, sulla stessa lunghezza d’onda delle scelte fatte in Conference. La più clamorosa delle novità è rappresentata da Darboe titolare, prima panchina in Serie A per Cristante in questa stagione. Il giovane mediano giallorosso è stato tra i migliori in campo in terra ucraina, conquistandosi una maglia da titolare contro i toscani. Ma c’è anche un’altra bocciatura, neanche stavolta è stato portato in panchina, ormai la strada per l’addio a gennaio è tracciata.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Monchi ci riprova | Spesa folle per brindare

Calciomercato Roma, Mou lo spedisce in tribuna

Niente panchina per Bryan Reynolds, ennesima tribuna per il laterale statunitense. Sempre meno spazio per il giovane terzino, che non è sceso in campo neanche nella vittoria di Conference. Ormai l’addio a gennaio sembra segnato, a dispetto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore. Parliamo della seconda tribuna di fila, dopo il derby di domenica scorsa. Solo 1 minuto in campionato per lui quest’anno, ed una piccola apparizione in Conference non indimenticabile. Poteva essere l’anno buono per lui, col solo Karsorp terzino titolare a destra a disposizione di Mou. Non sarà così, l’addio ormai è inevitabile, da capire se sarà in prestito, com’è probabile, oppure se dovesse essere utilizzato come pedina di scambio per trattative future.