Calciomercato Roma, colpaccio a gennaio | Intermediari in azione

Calciomercato Roma, secondo le ultime indiscrezioni il colpaccio a gennaio è sempre più vicino. Intermediari già in azione

Il colpaccio a gennaio sembra vicino. Adesso più che mai. Anche perché Tiago Pinto si è liberato del peso Nzonzi e ha a disposizione qualcosa in cassa per regalare quel centrocampista che a Mourinho serve, che alla Roma serve. Secondo quanto riportato da Paolo Rocchetti, la situazione relativa a Zakaria è in evoluzione. Ed è tutt’altro che finita. Nonostante, nelle scorse settimane, si è parlato anche di un possibile interesse del Milan che è alla ricerca di un sostituto di Kessie, che ormai ha deciso di non rinnovare.

L’affare con lo svizzero in forza al ‘Gladbach si potrebbe fare già a gennaio: il centrocampista non ha firmato il rinnovo nonostante le trattative siano partite. E più passa il tempo più sembra lontano un accordo. Si potrebbe quindi strappare al club tedesco con un prezzo di favore. E c’è anche un’altra novità.

Calciomercato Roma, ecco le novità su Zakaria

Il padre infatti, procuratore del giocatore, starebbe trattando con degli intermediari italiani per riuscire a chiudere un affare importante per il figlio. E questi ultimi, sempre secondo Rocchetti, sarebbero in ottimi rapporti con il club giallorosso. Una situazione quindi che potrebbe vedere uno sblocco importante. Così da poter dare a Mourinho, che a centrocampo ha deciso almeno per il momento di affidarsi sempre ai soliti, un’opzione in più che non guasta mai.

Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà questa situazione. Con la Roma che appare decisa ad affondare il colpo per portare a Trigoria lo svizzero.