Calciomercato, esonero ufficiale | L’ex Roma torna in Premier League

Calciomercato, ci sono delle interessantissime novità provenienti da oltremanica. L’ex Roma sarebbe a un passo dal ritorno in Premier League.

In questa primissima parte di stagione si è già avuto modo di assistere a numerosi cambi in panchina nel nostro campionato. Ricordiamo, a tal proposito, l’arrivo di Walter Mazzarri a Cagliari, per sostituire Semplici, il cui approccio a questa nuova Serie A non era stato dei migliori.

Stesso discorso da fare per l’ex romanista Eusebio Di Francesco che dopo tre partite è stato sollevato dall’incarico di mister dell’Hellas Verona, sostituito da Igor Tudor. L’ex Sassuolo ha in questo modo ottenuto il terzo esonero consecutivo negli ultimi due anni.

Importanti novità da questo punto di vista ci sarebbero anche nel campionato inglese, dal quale è da poco giunta un’ufficialità, seguita da una notizia che potrebbe trovare conferma nelle prossime ore.

Calciomercato, Claudio Ranieri a un passo dal Watford

Nella giornata odierna, domenica 3 ottobre, il Watford ha annunciato la separazione da mister Xisco Munoz, dopo la sconfitta maturata ieri in casa del Leeds. La stagione delle “Hornets” non è stata fin qui brillante, come evidenziato anche dalla 14esima posizione in campionato e dai soli sette punti conquistati fin qui.

Poco dopo l’ufficialità dell’esonero del mister spagnolo, ha iniziato a circolare la notizia relativa al forte interesse del club anglosassone per Claudio Ranieri. Stando a quanto riferito da SkySport, il testaccino sarebbe stato individuato come sostituto ideale dal quale ripartire per dare una svolta al proprio campionato.

In seguito alla sue esperienza alla Sampdoria il classe ’51 è pronto a ricominciare da quella Premier che tante soddisfazione e incredulità ha saputo regalare lui e al mondo calcistico tutto cinque anni or sono.

Seguiranno aggiornamenti.