La Roma migliore, Mou non ha dubbi | Probabili formazioni Roma-Empoli

I giallorossi vogliono tornare alla vittoria in campionato dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio. Ancora tutto esaurito all’Olimpico.

Davanti ad unaltro ‘sold out’ (con la massima capienza disponibile per lo Stadio Olimpico) la Roma di José Mourinho vuole chiudere al meglio questa primissima fase della stagione, prima della seconda sosta per le Nazionali. I giallorossi questo pomeriggio alle ore 18 riceveranno l’Empoli dell’ex Aurelio Andreazzoli. Dopo la sconfitta del derby la compagine capitolina ha ottenuto il successo in Ucraina, rifilando un 3-0 allo Zorya e ottenendo così il secondo successo della fase a gironi della UEFA Conference League. Lo Special One avrà i migliori giocatori a disposizione per tornare ai tre punti anche in campionato, schierando una Roma al completo.

Probabili formazioni Roma-Empoli

Gli unici due indisponibili sono Leonardo Spinazzola da una parte e Samuele Damiani dall’altra, mentre il diffidato è solamente Bryan Cristante. Difficilmente il centrocampista giallorosso, che ha giocato giovedì scorso in Ucraina al fianco di Ebrima Darboe, verrà risparmiato in vista della sfida del 17 ottobre dell’Allianz Stadium contro la Juventus al rientro dalla sosta. Mourinho vuole l’undici migliore per la sfida contro i toscani. Torneranno a disposizione anche Rick Karsdorp e Henrikh Mkhitaryan, entrambi a riposo nella sfida europea.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer; Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara, Bove, Darboe; Shomurodov, Mayoral, Perez, El Shaarawy

All.: Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco, Pinamonti

A disp.: Ujkani, Furlan; Tonelli, Luperto, Ismajli, Parisi; Stulac, Zurkowski, Henderson; La Mantia, Mancuso, Cutrone

All.: Andreazzoli

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Berti – Di Iorio

Quarto ufficiale: Zufferli

Var: Mazzoleni | AVar: Alassio