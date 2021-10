Voti Roma-Empoli 2-0, tutto facile per Mou | Unica insufficienza

La Roma torna allo stadio Olimpico per affrontare l’Empoli guidato dall’ex Andreazzoli. Tutto facile per i giallorossi, che liquidano i toscani con un 2-0.

Non mancano sorprese nelle due formazioni, dentro Darboe nei giallorossi, fuori Bajrami tra i toscani. Da brividi l’inno della Roma, cantato all’unisono da tutto lo stadio, prima occasione per Pellegrini dopo pochi minuti, nulla da fare per il capitano. Prima occasione per i toscani, al 6°minuto, con Pinamonti che non trova la porta. Sul contropiede Mkhitaryan vicino al vantaggio, ritmi altissimi all’Olimpico. Grave errore di Darboe al quarto d’ora in mediana, bravo Mancini ad opporsi e salvare Rui Patricio. Pochi spazi per i giallorossi e i toscani si rendono pericolosi con Bandinelli. Sfiora la rete Pellegrini su calcio di punizione al minuto 41esimo, niente da fare per il numero 7. Ma è proprio il capitano a portare avanti i suoi, pregevole assist di Mkhitaryan e gol di Pellegrini sotto la Sud, il miglior modo per festeggiare il rinnovo contrattuale. Roma avanti all’intervallo.

Ripartono alla grande i giallorossi, trovando subito il raddoppio dopo una traversa impressionante di Abraham, è bravo Mkhitaryan ad infilare Vicario, 2-0 Roma. Vanno forte i ragazzi di Mourinho, sfiorando anche la terza rete col numero 9, bravo nell’occasione Vicario. Primo ammonito tra i giallorossi al minuto 57, Mancini spende il cartellino con un fallo tattico. Sfiora la doppietta Pellegrini di testa, quando è passata l’ora di gioco. Buona tenuta fisica dei giallorossi in questa ripresa, mentre entra in campo Cristante per Darboe. Continuano a spingere i giallorossi, alla caccia della terza rete, quando mancano 15 minuti al 90esimo. Ammonizione evitabile quella che Ayroldi infligge a Zaniolo, reo di aver perso tempo nella sostituzione. Triplice fischio, la Roma ritrova i tre punti sul velluto contro l’Empoli.

Roma-Empoli 2-0 | Voti e tabellino

ROMA: Rui Patricio 6, Karsdorp 6.5, Mancini 6, Smalling 6.5 (90° Ibanez) sv, Vina 6 (84° Calafiori sv); Veretout 6.5, Darboe 5.5 (64°Cristante 6); Zaniolo 6.5 (84° El Shaarawy sv), Pellegrini 7.5, Mkhitaryan 7.5 (90° Zalewsky sv); Abraham 6.5. All. Mourinho 6.5

EMPOLI: Vicario 6; Stojanovic 6, Viti 6, Romagnoli 5.5, Marchizza 6; Zurkowski 6 ( 46° Bajrami 6), Ricci 6, Bandinelli 5.5 (46° Haas 6); Henderson 5 (70° Stulac); Pinamonti 6 (29° Mancuso 5.5), Di Francesco 6 (70° Cutrone 6). All. Andreazzoli 6

Arbitro: Ayroldi 5.5

Marcatori: 42° Pellegrini, 48° Mkhitaryan

Ammonizioni: 46°Ricci, 56° Haas, 57°Mancini, 84° Zaniolo, 91° Stojanovic

Espulsioni: