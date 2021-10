Roma-Empoli, dove vederla in diretta tv e in streaming

Roma-Empoli, ecco dove vedere la partita in programma alle ore 18 all’Olimpico in diretta tv e in streaming. Tutto quello che c’è da sapere

Mancano poco meno di due ore al fischio di inizio di Roma-Empoli, partita che serve alla Roma per dimenticare del tutto il derby e per rilanciarsi in classifica. La squadra di Mourinho non avrà sicuramente vita facile contro gli uomini di Andreazzoli, ma i giallorossi hanno tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa i tre punti e rimanere incollati lì, nelle zone che contano della classifica.

Roma-Empoli, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Roma-Empoli sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, che come ben si sa ha acquisito i diritti, non con poche polemiche, di tutta la Serie A. L’abbonamento con Dazn ha un costo mensile di 29,99 euro al mese, e non prevede nessun costo aggiuntivo. Né per quanto riguarda un’attivazione, e nemmeno in caso di disattivazione.

Le probabili formazioni

Ecco invece quelle che potrebbero essere le probabili formazioni, in attesa dell’ufficialità, che dovrebbero scendere in campo alle 18. Il fischio d’inizio s’avvicina sempre di più. Sarà anche la prima partita di Lorenzo Pellegrini dopo il rinnovo di ieri. Una giornata speciale quindi per il capitano, che spera di lasciare il segno in questa partita che si potrebbe rivelare determinante per il futuro stagione della Roma. Andare alla sosta, con una vittoria, permetterebbe alla squadra di Mou di lavorare – con quei pochi che rimarranno a Trigoria – con molta serenità.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham.

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza, Ricci, Henderson, Zurkowski, Bajrami, Di Francesco, Pinamonti.