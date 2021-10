Roma, Mou carica Darboe: “E’ bravo, facciamolo crescere”

Pochi minuti prima della gara tra Roma ed Empoli ha parlato il tecnico Mourinho ai microfoni Dazn. Il portoghese ha speso parole al miele per il giovane giallorosso.

La Roma è in campo contro l’Empoli, allo stadio Olimpico, per la settima giornata di Serie A. Prima della gara il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni DAZN, focalizzando le attenzioni su una delle novità di giornata.

Prima panchina in campionato per Bryan Cristante, il mediano azzurro è sempre stato schierato tra i titolari nelle prime sei giornate di Serie A. In campo dal primo minuto il giovane Ebrima Darboe, tra i migliori nella trasferta di Conference. Prestazione che gli è valsa la prima da titolare anche in campionato, nella settima giornata di Serie A. Non finiscono qui le buone notizie per il giovane, è stato anche convocato dalla nazionale del Gambia.

Mourinho carica Darboe: “Lavora per crescere”

Ecco le dichiarazioni di Josè Mourinho su Ebrima Darboe, rilasciate ai microfoni DAZN. Così lo Special One: “È un bravo giocatore ed è giovane, lavora per crescere. Questo è un progetto di tempo. Non abbiamo rose come altre squadre che hanno tanti giocatori esperti e fatti, noi abbiamo bisogno di fare i giocatori, di finire il prodotto iniziato nel settore giovanile, come Calafiori, Zalewski. È una buona opportunità per Darboe. Cristante ha giocato sempre e anche giovedì in Conference League per dare stabilità ad una squadra in cui ho cambiato tanti giocatori. Oggi è una squadra base. Anche Ibanez ha giocato tanti minuti come Cristante”.