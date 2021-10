Roma Empoli, lo show di Mou: “A Zaniolo ho detto questo”| E Ferrara…

Roma Empoli, le parole di José Mourinho ai microfoni di Dazn: ecco quanto dichiarato dal tecnico lusitano dopo il fischio finale.

Una partita da non fallire, e la Roma di José Mourinho non ha fallito l’obiettivo. Al termine di una gara ben condotta sin dalle prime battute, i giallorossi regolano la pratica Empoli per 2-0 grazie alle reti del solito Pellegrini e di Mkhitaryan, e guadagnano tre punti preziosi per la loro classifica. Al fischio finale, Mou ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Penso che abbiamo giocato bene, partita solida, compatta, non voglio dire tranquilla, in controllo, con la sensazione di essere in controllo, contro una squadra che gioca bene. Abbiamo lavorato in questi ultimi due giorni, abbiamo fatto abbastanza bene. Abbiamo meritato di vincere, e in 7 partite con 15 punti. Cerco di stare vicino ai miei colleghi, quelli con cui ho qualche punto di rispetto ( riferendosi al gesto fatto all’indirizzo di Ciro Ferrara).

Roma Empoli, le parole di Mourinho a DAZN

Mou ha poi continuato: ” A Zaniolo ho detto che così bisogna reagire. Lui si aspettava di andare in Nazionale; lui deve giocare così, contro la Lazio, e gli ultimi 20 giorni contro lo Zorya è stato forte fisicamente, forte in transizione, lo ha fatto molto bene, mi è piaciuto molto. Hanno giocato ad uomo su Pellegrini, confortante in molte zone del campo, e ha creato molti punti di connessione con i nostri attaccanti. Quando abbiamo vinto 4 partite, avevo detto che avevamo 4 e non 40 partite: sappiamo chi siamo, ciò che vogliamo, la differenza tra noi e le squadre che hanno terminato nelle posizioni top. Ho accettato un profilo di lavoro diverso, sono molto felice di far giocare Darboe, di far crescere Calafiori, Zalewski. Le altre squadre fanno cambi d’esperienza: nell’Inter entra Dzeko, Vidal. Noi dobbiamo far crescere i giocatori, e la gente deve capire questo percorso. Ero tranquillo dopo 4 vittorie, sono tranquillo dopo una sconfitta contro il derby.”