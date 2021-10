Roma, infortunio Smalling: altra tegola per Mou | Le sue condizioni

Infortunio Smalling, Roma Empoli: il difensore costretto ad uscire dopo aver accusato nuovamente problemi di natura muscolare.

La Roma di Mou non ha avuto particolari difficoltà a regolare la pratica Empoli, riuscendo a mettere in ghiaccio il match dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, e conquistare tre punti di vitale importanza per il proprio cammino in campionato, alla luce soprattutto del brutto stop nel derby. Una vittoria “tranquilla” quella dei giallorossi, se non fosse per i soliti infortuni che stanno cominciando a falcidiare la compagine capitolina, e che questa volta ha coinvolto Chris Smalling, costretto ad abbandonare anzitempo il manto erboso.

Leggi anche –> Roma, siparietto Mou-Spalletti: “Devi perdere la prossima”

Roma, infortunio Smalling: ecco come sta il difensore

Secondo quanto riferito da DAZN, l’ex United avrebbe “sentito tirare”: sembrerebbe , dunque, un problema di tipo muscolare, anche se gli esami strumentali a cui verosimilmente si sottoporrà il difensore nel corso delle prossime ore certificheranno con più precisione l’entità del guaio fisico. Al posto di Smalling è entrato Ibanez: fiato sospeso in casa giallorossa, anche perché il centrale inglese era da poco rientrato da un altro infortunio che lo aveva coinvolto nel ritiro pre campionato.