Roma, infortunio contro l’Empoli | Ufficiale niente Nazionale

Il giocatore giallorosso è uscito nel secondo tempo. Non potrà rispondere alla chiamata di Roberto Mancini.

Inizialmente non convocato Nicolò Zaniolo è stato chiamato in extremis da Roberto Mancini, a seguito dell’infortunio di Pessina, per la sfida di Nations League contro la Spagna di Luis Enrique e per l’ipotetica finale di domenica prossima. Il numero 22 della Roma, però, ha dovuto declinare l’invito, visto che ha sentito un fastidio al flessore per il quale non potrà dunque rispondere presente alla chiamata del commissario tecnico azzurro. Anche oggi Zaniolo è uscito sotto una standing ovation dei 30 mila tifosi giallorossi presenti.

LEGGI ANCHE: Roma, infortunio Smalling: altra tegola per Mou | Le sue condizioni

Roma, Zaniolo convocato in Nazionale ma è infortunato

Roberto Mancini ha dovuto chiamare anche Davide Calabria, al posto dell’infortunato Toloi, e Moise Kean, il quale sostituirà Ciro Immobile, anch’egli infortunato. Nicolò Zaniolo, autore di un’altra grande prova anche quest’oggi nella vittoria per 2-0 contro l’Empoli, non era stato convocato inizialmente dal ct, il quale aveva spiegato la mancata chiamata. Adesso però, con l’infortunio di Pessina, lui sarebbe stata la prima alternativa, ma niente da fare.