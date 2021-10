Roma, siparietto Spalletti-Mou | “Devi perdere la prossima partita”

Roma, ai microfoni di DAZN, è andato in scena un simpatico siparietto tra Mourinho e Spalletti: ecco cosa si sono detti.

Sia la Roma, che il Napoli, sono riusciti a conquistare tre punti preziosissimi per la loro classifica. I partenopei hanno battuto in rimonta una mai doma Fiorentina, inanellando il settimo successo consecutivo in campionato, e mantenendo a debita distanza l’Inter, in attesa che il Milan giochi il suo match contro l’Atalanta in quel di Bergamo. Compito più agevole per la Roma, che ha regolato a cavallo dei due tempi la pratica Empoli, reagendo dopo il k.o. maturato nel derby di settimana scorsa. Aveva da poco finito di toccare quest’argomento Josè Mourinho nel corso della sua intervista a DAZN, prima che lo Special One si rendesse protagonista di un simpatico siparietto con Luciano Spalletti, che si apprestava ad essere intervistato.

Leggi anche –> Roma Empoli, lo show di Mou: “A Zaniolo ho detto questo” | E sull’Inter…

Siparietto Spalletti-Mou a DAZN: ecco cosa si sono detti

Una volta riconosciuto il collega, Mou ha esordito dicendo: “Grande Spallettone, ma vuoi vincere tutte le partite? Secondo me tu devi perdere la prossima partita fuori casa“, suscitando le risate del tecnico del Napoli, che ha subito risposto: “Noi qui a Napoli abbiamo tutti gli amuleti, questo ti ritornerà contro”. Alla fine i due si sono salutati in modo molto amichevole, tra le risate generali.