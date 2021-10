Calciomercato Roma, sfuma lo svincolato | Oggi la firma

Per i giallorossi era un’occasione a parametro zero, ma sul calciomercato di gennaio si interverrà con urgenza.

La necessità di intervenire ancora sul mercato sarà una priorità per Tiago Pinto nel mese di gennaio. Servono almeno due rinforzi principali, che sono quello del centrocampista, dove in queste ultime due partite José Mourinho ha fatto riposare a turno prima Jordan Veretout, in Conference League contro lo Zorya, e poi Bryan Cristante, nella gara di campionato contro l’Empoli. Posto lasciato ad Ebrima Darboe che già nella fase finale della scorsa stagione aveva raccolto i consensi di tifosi e allenatore (Paulo Fonseca, ndr). Potrebbe rivelarsi, dunque, un’ottima opzione per le partite future, visto che la stagione è ancora lunga e fatta di tante partite ravvicinate.

Calciomercato Roma, sfuma il terzino destro

Per quanto riguada il ruolo di terzino destro, altra tribuna quella di ieri contro i toscani, per Bryan Reynolds che ormai non viene minimamente visto dallo Special One come possibile alternativa a Rick Karsdorp. Tre minuti in campo, tante panchine e presenza in tribuna per scelta tecnica che iniziano a non essere poche. Al momento l’unica alternativa in quelal corsia è l’adattamento di Roger Ibanez, che però è considerato anche il secondo o terzo centrale titolare per Mou.

La necessità di intervenire sul mercato per il terzino destro sarà una priorità. C’è stata un’occasione in queste settimane che però Tiago Pinto non ha voluto sfruttare, ovvero l’acquisto di un parametro zero come Serge Aurier. L’ex terzino del Tottenham, secondo quanto riportato da ‘mundodeportivo.com’, è ad un passo dal Villarreal, con il giocatore già in Spagna per chiudere l’accordo e firmare il nuovo contratto.