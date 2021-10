Calciomercato Roma, scambio e cash per Veretout | La risposta di Pinto

Calciomercato Roma, super offerta della Juve: scambio e cash per arrivare a Jordan Veretout: la risposta della Roma non si fa attendere.

Uno dei reparti sui quali Massimiliano Allegri sta cercando di lavorare, vero e proprio tallone d’Achille delle ultime stagioni dei bianconeri, è sicuramente il centrocampo. Con Bentancur come mezzala e Locatelli nella posizione di play, la “Vecchia Signora” sembra aver ritrovato compattezza e geometrie, anche se la sensazione è che i bianconeri interverranno con decisione durante la prossima sessione estiva di calciomercato, per innalzare il tasso qualitativo della propria mediana. E uno dei nomi sul taccuino di Cherubini è quel Jordan Veretout che tanto bene sta facendo con la maglia della Roma, confermandosi su livelli molto alti sia in campo nazionale, che in campo internazionale.

Calciomercato Roma, Mckennie e cash per Veretout: la Juve prova il colpaccio

La Roma valuta Veretout circa 45-50 milioni di euro, cifra che, eventualmente, secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, la Juventus sarebbe pronta ad “ammortizzare”, inserendo nell’affare una contropartita tecnica: l’indiziato numero uno sembra essere Weston Mckennie, che sta faticando e non poco a trovare una propria identità in questo primo scorcio di stagione. La “Vecchia Signora” potrebbe dunque proporre il cartellino del texano, a cui aggiungere 10-15 milioni di euro: offerta che, però, non intrigherebbe la Roma, con Mou che considera assolutamente incedibile l’ex Fiorentina.