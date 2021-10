Calciomercato Roma, ribaltone Milan | Addio e assalto: Pinto spiazzato

Calciomercato Roma, l’irruzione del Milan spiazza Pinto: i rossoneri pescano il jolly, e scompaginano le carte in tavola.

Il reparto sul quale Tiago Pinto, per stessa ammissione di Mou, cercherà a tutti i costi di fare qualcosa è sicuramente il centrocampo, ma non tanto per incrementare il tasso qualitativo di un reparto che si configura alla stregua di uno dei migliori reparti in Serie A in termini realizzativi, quanto per aumentare il numero di alternative troppo spesso “spuntate”. Compito che si prospetta piuttosto arduo per il gm capitolino, che la scorsa sessione estiva di calciomercato aveva messo nel mirino Nahitan Nandez, ma senza mai affondare con decisione il colpo con il Cagliari.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Nandez: lo “porta” Kessiè

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, però, il profilo del centrocampista uruguayano potrebbe ritornare in auge in ottica Milan, anche perché Kessiè non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, ingolosito dalle ricche offerte provenienti dall’estero. Contro l’Atalanta, l’ivoriano ha riscattato la contestata espulsione patita contro l’Atletico, ma il suo inizio di stagione non è apparso molto convincente; con l’eventuale acquisto dell’ex Boca, tra l’altro, il “Diavolo” si garantirebbe anche una valida alternativa a Florenzi, fermato dai ben noti problemi fisici in questo primo scorcio di stagione.