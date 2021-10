Calciomercato Roma, fedeltà Pellegrini | Il retroscena sulla firma

Calciomercato Roma, il retroscena: ecco la fedeltà di Pellegrini e il perché ha deciso di rinnovare. Amore per la maglia per la città

Firma, rinnovo fino al 2026, ingaggio da giocatore importante, e gioia infinità. Lorenzo Pellegrini sabato ha messo nero su bianco legandosi a vita alla Roma, e domenica ha spaccato la partita contro l’Empoli, sotto la Curva Sud, andandosi a prendere l’abbraccio dei tifosi. Sicuramente il più bello fino al momento, quello più atteso, quello maggiormente voluto dal capitano.

Cosa c’è, comunque, dietro la scelta di Lorenzo Pellegrini di rimanere con i colori giallorossi addosso? Lo spiega il portale calciomercato.it, che sottolinea come il giocatore non abbia mai avuto l’intenzione di andare via, nonostante l’accostamento ad altre società – soprattutto il Barcellona – che avrebbero fatto carte false per prenderlo.

Calciomercato Roma, Pellegrini ha messo il giallorosso al primo posto

Ha messo i colori giallorossi al primo posto. Non solamente a parole, Lorenzo. Lo ha fatto con la consapevolezza di essere al centro del progetto di Mourinho. E ha dato mandato, ai suoi procuratori, di trovare un accordo con Tiago Pinto, non presentandogli altre offerte. Giampiero Pocetta che lavora in tandem con l’avvocato Giovanni Ferro, hanno quindi fatto di tutto per rendere felice il proprio assistito. E ci sono riusciti alla grande. Strappando un contratto da 4 milioni di euro più bonus. E lì la firma, dopo l’ok dei Friedkin che non poteva certamente mancare, è stata automatica.

Mourinho lo ha incensato in pubblico, auspicando una firma in breve tempo. E questa onestamente è arrivata, così da chiudere ogni possibile discussione per il futuro. L’amore per la città, l’amore per la maglia, la consapevolezza di essere il punto cardine del progetto. La famiglia. Pellegrini ha voluto fortemente la Roma, e la Roma ha voluto fortemente Pellegrini. Adesso tocca solamente vincere.