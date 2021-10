Calciomercato Roma, ufficiale: nuovo club a parametro zero

Definitivamente sfumata la pista che portava la Roma a guardare al mercato degli svincolati per risolvere la grana terzino. E’ arrivata firma ed annuncio ufficiale.

Niente affare a zero in casa Roma, dopo che dalla Spagna è arrivata firma ed annuncio ufficiale. Il calciatore era rimasto senza squadra quest’estate, sorprendendo tutto l’ambiente degli addetti ai lavori. Svincolatosi dal Tottenham, molte squadre europee erano sulle tracce del laterale difensivo, alla fine l’ha spuntata il Villarreal.

Terzino destro presenza fissa della nazionale della Costa d’Avorio, parliamo del 28enne Serge Aurier. Allenato proprio da Mourinho a Londra, non mancarono dissidi e veri e propri litigi col tecnico in casa Spurs. Sempre mal digerite dall’ivoriano le frequenti sostituzione scelte dal portoghese. La Roma poteva essere l’occasione perfetta per sancire una tregua, vista la coperta piuttosto ridotta nel ruolo, ma così non sarà.

Annuncio ufficiale in casa Villarreal, ecco Aurier

Nelle scorse settimane il calciatore si era detto ottimista di trovare al più presto una sistemazione, anche in vista della prossima Coppa d’Africa. Alla fine l’hanno spuntata gli spagnoli del Villarreal, campioni in carica di Europa League. Il Sottomarino Giallo si assicura le prestazione del terzino africano, niente da fare per i tanti club europei che ci avevano fatto più di un pensierino.