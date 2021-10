Calciomercato Roma, addio Villar | Colpo gobbo in Serie A: che scambio!

Calciomercato Roma, super scambio e addio Villar: maxi affare a sorpresa in Serie A, con la trattativa che potrebbe decollare.

Non è stato l’inizio di stagione che Gonzalo Villar si auspicava, questo è poco ma sicuro: il murciano non è in cima alla lista delle preferenze di José Mourinho, per usare un eufemismo, e laddove dovesse arrivare un’offerta concreta, i giallorossi potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire. Chiaramente non è esclusa la possibilità che venga imbastita un’operazione sulla base di uno scambio secco, e in questo senso l’indiscrezione fatta rimbalzare prima da calciomercatoweb.it, e poi da interlive.it, rischia seriamente di far saltare il banco.

Calciomercato Roma, scambio Gagliardini-Villar: la clamorosa ipotesi

L’esperienza di Gagliardini, la vivacità di Villar, per rimpolpare due reparti che in questo inizio di stagione, pur confermandosi a livelli altissimi, necessita di qualche ritocco. Gli impegni sia in campo nazionale che in quello internazionale sono tanti, come ricordato a più riprese da José Mourinho, a cui un calciatore dalla grande sapienza tattica come Gagliardini potrebbe non dispiacere affatto. Chiaramente il piatto della bilancia penderebbe a favore di Villar, che ha quattro anni in meno dell’ex Atalanta, con quest’ultimo che, però, a differenza dell’iberico, “vanta” un palmares molto più ricco e un ruolo tutt’altro che ininfluente, seppur da gregario, nella cavalcata trionfale della creatura di Antonio Conte. Una vera e propria trattativa non è stata imbastita, ma chissà che in futuro…