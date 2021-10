Calciomercato Roma, regalo per Mou | Duello con l’Inter: 20 milioni

Calciomercato Roma, Pinto sta cercando in tutti i modi di accontentare Mou: il guanto di sfida all’Inter è stato lanciato.

Zakaria? Nandez? Xhaka? E se alla fine fosse…Winks? Nel tam tam di nomi accostati alla Roma in questo caldo autunno calcistico, la candidatura del centrocampista in forza al Tottenham è stata alimentata dalle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, secondo le quali il rapporto tra il club inglese e il calciatore cresciuto proprio nelle giovanili degli Spurs si sarebbe incrinato, e una sua cessione non è affatto da escludere. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sulle tracce del mediano classe ’96, il cui contratto scade nel 2024, ci sarebbe, oltre alla Roma, anche l’Inter, con Marotta che potrebbe dar vita ad un interessante duello di mercato con i giallorossi.

Calciomercato Roma, colpo Winks: sfida aperta con l’Inter

Tuttavia, occorre precisare che Paratici chiederebbe non meno di 20 milioni per lasciar partire Winks, una cifra considerata eccessivamente elevata dai club italiani, che punterebbero ad un esborso molto più contenuto. Dal momento che la sessione invernale di calciomercato non è ancora alle porte, non è stato mosso alcun passo concreto: tuttavia, è bene riportare queste indiscrezioni che, perché no, potrebbero costituire le basi sulle quali poter tentare un primo approccio con il Tottenham per quel colpo in mediana di cui in realtà sembra aver più bisogno la Roma in questa fase della stagione.