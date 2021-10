Calciomercato, ufficiale: l’ex allenatore della Roma torna in panchina

Calciomercato, adesso è ufficiale: l’ex allenatore della Roma torna in panchina. E lo fa in Premier League: l’annuncio è arrivato pomeriggio

Adesso è ufficiale. Anche se si sapeva già da ieri. Ma il Watford ha fatto attendere i propri tifosi 24 ore per annunciare il nuovo tecnico dopo l’esonero di Munoz. Ed è l’ex Roma Claudio Ranieri, Sir Claudio, per la precisione. Colui il quale è riuscito in una cosa storica: quella di andare a prendersi una Premier League con il Leicester. Un risultato clamoroso, storico, incredibile, e chi più ne ha più ne metta. Sì, quella vittoria, rimarrà scalfita nella memoria di tutti.

Torna in Premier, quindi, Sir Claudio. E lo fa nel club di Pozzo, il Watford. Una panchina ufficialmente libera da ieri che ha trovato subito un successore.

Calciomercato Ufficiale, Ranieri nuovo allenatore del Watford

Ha firmato per due anni Ranieri. Con un unico obiettivo, quello di raggiungere una salvezza tranquillo con la società del presidente dell’Udinese. Una panchina già occupata da Mazzarri, che ritrova un tecnico italiano dopo diverso tempo.

Il Watford, comunque, ha deciso di annunciarlo utilizzando una frase storica di Ranieri: quella detta nel momento in cui il suo Leicester aveva matematicamente raggiunto la qualificazione alla Champions League. “Dilly ding, dilly dong”: per rendere l’idea della cosa straordinaria fatta dalla sua squadra. Che poi è riuscita a fare oltre, cioè andare a prendersi una vittoria finale clamorosa. Incredibile. Noi di RomaLive.it, lanciamo un groppo in bocca al lupo al tecnico romano e romanista, che non ha mai nascosto il proprio amore per i colori giallorossi. E che si è emozionato più volte nel momento in cui ha guidato la sua squadra del cuore. Forza Claudio.