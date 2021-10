Calciomercato Roma, dietrofront Ancelotti | Lo vuole trattenere

By

Calciomercato Roma, dietrofront Ancelotti, che sembrava lo volesse liberare a gennaio. Le cose adesso sono cambiate e lo vuole trattenere

Le cose sono cambiate velocemente nelle ultime settimane. Soprattutto perché Carlo Ancelotti ha deciso di puntare su di lui, anche se sempre, fino al momento, a gara in corso. E allora appare clamoroso il dietrofront del tecnico italiano: che secondo quanto riportato da Donbalon.it, avrebbe deciso di trattenere, in ogni caso, il calciatore. Anche se dovesse realmente arrivare Cavani, che sembra in uscita dal Real Madrid.

Jovic, attaccante serbo in forza ai madrileni, è sicuramente uno degli elementi che la Roma sta attenzionando per il mercato di gennaio. Quando una partenza di Mayoral è quasi certa – con la destinazione Milan sempre più vicina – e con Mourinho che ha comunque bisogno di un attaccante con determinate caratteristiche per affrontare la seconda parte di stagione. Shomurodov è sicuramente una soluzione importante, ma è più una seconda punta, che può giocare anche da esterno, che uno che potrebbe prendere senza problemi il posto di Abraham.

Calciomercato Roma, Jovic rimane al Real Madrid

E se Jovic, che ricordiamo era stato offerto alla Roma nel momento della partenza di Dzeko e prima dell’arrivo di Abraham, dovesse realmente rimanere al Real, Tiago Pinto, nei prossimi mesi, dovrà trovare un altro elemento da regalare allo Special One. Una punta con determinate caratteristiche, come detto prima, che Mourinho possa lanciare nella mischia senza problemi quando ci sarà la necessità.

E poi, anche nei momenti di difficoltà, avere due attaccanti importanti, potrebbe sicuramente aiutare la Roma. E mettere paura agli avversari. Jovic era – e comunque rimane – un profilo interessante. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.