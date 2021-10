Roma, tanti assenti per le Nazionali | La situazione per Mourinho

Tanti i giocatori che José Mourinho perderà per le rispettive Nazionali. Vina gioca tre partite in 7 giorni.

Dopo la vittoria contro l’Empoli, la quinta stagionale in campionato e la sesta casalinga in sei gare contando tutte le competizioni, la Roma di José Mourinho perde alcuni giocatori (non pochi) per via della seconda sosta prevista per gli impegni delle varie Nazionali. Sono ben 12 i giallorossi della prima squadra che il tecnico portoghese non avrà per più di una settimana. C’è chi come Matias Vina, addirittura tornerà solamente alla vigilia di Juventus-Roma, big match previsto alla ripresa del campionato. Il terzino dell’Uruguay, infatti, dovrà disputare ben tre partite (Colombia, Argentina e Brasile) in sette giorni: venerdì 8, lunedì 11 e venerdì 15 ottobre, con arrivo previsto nella capitale sabato 16. Un po’ come era successo un mese fa, sarà poi Mourinho a decidere chi scenderà in campo tra lui e Calafiori contro i bianconeri.

Roma, ecco gli assenti per le Nazionali

Tre giocatori sono impegnati nelle semifinali (e ipotetica finale) della UEFA Nations League: Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante con l’Italia di Roberto Mancini che affronterà la Spagna di Luis Enrique, e Jordan Veretout, convocato dal ct della Francia Didier Deschamps per la sfida contro il Belgio. José Mourinho non avrà a disposizione nemmeno il portiere Rui Patricio, impegnato con il Portogallo prima in amichevole contro il Qatar (sabato 9) e poi nella gara di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Lussemburgo (mercoledì 12). Assenti anche i giocatori offensivi come Mkhitaryan (doppio impegno di qualificazione Mondiale con l’Armenia) ed Eldor Shomurodov (due o tre amichevoli con l’Uzbekistan). Tre sfide importanti attendono la Guinea di Amadou Diawara, due amichevoli per Darboe con il Gambia e due anche per Marash Kumbulla con l’Albania. Per Riccardo Calafiori doppio impegno azzurro di qualificazione all’Europeo Under 21, mentre per Edoardo Bove due sfide del Torneo 8 Nazioni con l’Under 20 dell’Italia.