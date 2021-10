Roma, il club anticipa le rivali | La mossa dei Friedkin

Roma, il club sarebbe prossimo all’annuncio di un’importante novità che potrebbe anticipare tutti gli altri top team del nostro campionato.

Dall’inizio del campionato i tifosi romanisti hanno dimostrato tutta la propria volontà di supportare la propria squadra del cuore, come evidenziato anche dai numeri del botteghino.

Merito anche di una situazione pandemica non totalmente rientrata ma destante meno preoccupazione del passato. Essa, unitamente alla somministrazione vaccinale, sta permettendo un progressivo quanto cauto ritorno alla normalità.

Inutile poi dire come questo fenomeno sia stato ampliato anche dal fattore “Mou”, indubbiamente importante coadiuvante nell’acuire la passionalità e l’amore dei tifosi giallorossi. Questi hanno ampiamente evidenziato di voler star vicino alla squadra, anche nei momenti di difficoltà.

Ne sono emblemi i due sold-out, al netto delle restrizioni normative di capienza, contro Udinese ed Empoli, arrivati dopo i rispettivi e amari scacchi in casa di Verona e Lazio. Anche in trasferta, poi, la squadra è stata sempre seguita. Basti pensare al gremito settore ospiti nella suddetta trasferta scaligera o ai, seppur pochi, presenti in Ucraina lo scorso giovedì contro lo Zorya.

Roma, il club è pronto a lanciare la campagna di abbonamenti

L’intelligenza di Mourinho in questi mesi si è riflessa anche in una serie di scelte volte a rafforzare quel viscerale rapporto di amore tra la città e la squadra.

Si ricordino a tal proposito alcune proposte, come l’appello a lanciare le note di Antonello Venditti con la squadra in campo, che in parte ha ricordato la richiesta di Garcia. Il francese, al suo arrivo, chiese di spostare la panchina dal lato Nord a quello Sud, “vicino alla parte più calda dello stadio”.

Visti i presupposti, dunque, il club, dopo due anni di incassi minimi a livello di botteghino, sarebbe ora pronto a lanciare la campagna acquisti per la stagione in corso. Non ci sono ancora informazioni circa prezzi e modalità ma, come confermato anche da “Il Corriere dello Sport”, mancherebbe davvero poco all’annuncio.

Si tratterebbe di una scelta inattesa e che consacrerebbe la società come la prima a fare un passo del genere in questa nuova fase dominata da gel e mascherina, anche sugli spalti.

Seguiranno aggiornamenti.