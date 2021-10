Roma, entusiasmo Tammy Abraham | Nuovo traguardo

Grande traguardo per il nuovo numero 9 della Roma. Dopo esser entrato di prepotenza nei cuori giallorossi, ora ha convinto anche il CT inglese.

Non ha trovato la rete ieri ma ci sono solo buone notizie per Tammy Abraham e la sua carriera. Il nuovo numero 9 della Roma è entrato da subito nei cuori dei tifosi giallorossi, che hanno capito al volo il motivo per cui Mourinho lo ha voluto a tutti i costi. Attaccante completo, potente e veloce, si è integrato alla meraviglia nella sua nuova squadra, spettacolare la determinazione mostrata, Abraham alla Roma è forse la prova che l’ambiente romano è poi così drammatico rispetto ad altre piazze in Serie A.

Abraham ha conquistato tutti, non solo sul campo, anche negli atteggiamenti, nella voglia matta che lo caratterizza in campo. Ancora negli occhi dei tifosi il trasporto con cui ha cantato a squarciagola l’inno, in occasione della gara contro l’Udinese. Impressionante la traversa colpita ieri, che ha propiziato il raddoppio giallorosso contro l’Empoli. Un missile terra aria scagliato alle spalle di Vicario, che nulla ha potuto, stampato sulla traversa prima del tap-in vincente del compagno. Un tiro talmente potente da sfuggire all’inquadratura della telecamera, prima di stamparsi sull’ennesimo legno colpito dal gigante inglese.

Traguardo Abraham, convocato da Southgate

l’attaccante della Roma è stato convocato, proprio all’ultimo minuto, dalla nazionale dell’Inghilterra. Aggregato alla squadra di Southgate per le prossime partite valide per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Andorra e Ungheria. L’ex Chelsea non sostituirà nessuno, ma il ct inglese, che inizialmente non lo aveva incluso nella lista dei convocati, ha voluto premiarlo dopo l’ottimo inizio di stagione con la maglia giallorossa. Un inizio di stagione da incorniciare per lui, condito dalla bellezza di 4 reti in 9 presenze ufficiali. Due giorni fa ha festeggiato il 24esimo compleanno, seguito da altri 3 punti conquistati all’Olimpico. Oggi arriva, è il caso di dirlo, la ciliegina sulla torta, con la convocazione a sorpresa in maglia inglese. Go Tammy go…